Poseł domaga się podwyżek. Nie on jeden

To już druga kadencja posła Tomasza Rzymkowskiego w parlamencie. Choć sam zainteresowany wiceministrem nigdy nie był, to o trudach tej pracy mógł słyszeć choćby od swojego kolegi Adama Andruszkiewicza. Razem zaczynali kadencję w 2015 roku w Kukiz'15, by wspólnie wylądować w Prawie i Sprawiedliwości.