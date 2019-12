Autorefleksja posła Marcina Kulaska. "Wyszedłem na nadętego buca"

- Nie jestem oderwany od rzeczywistości - zapewnia Marcin Kulasek. Choć najpierw wypierał się wypowiedzi, w której zasugerował, że 9 tys. zł miesięcznie to za mało na życie w Warszawie, postanowił się jednak wytłumaczyć.

"Niełatwo jest wracać do niemiłych rzeczy, ale przeczytałem wczoraj wieczorem jeszcze raz wywiad ze sobą i zdałem sobie sprawę, że wyszedłem na nadętego buca…" - przyznał z zaskakującą szczerością Kulasek. Podkreślił, że "zupełnie nie to miał na myśli". - Jest dokładnie odwrotnie, niż to, co wyszło z mojej wypowiedzi. Nie jestem oderwany od rzeczywistości i zdaję sobie sprawę, jak i za ile się żyje w Polsce - zapewnił.

Jak podkreślił, "9 tysięcy miesięcznie to bardzo dużo". - Nie przywykłem do luksusów i nie czuję się komfortowo jadając na mieście, bo wolę sam sobie zrobić śniadanie czy ugotować obiad. Jadanie na mieście to jest luksus, zwłaszcza w Warszawie. I na to chciałem zwrócić uwagę: fajnie byłoby, gdybym mógł w hotelu poselskim ugotować sobie obiad czy śniadanie. Chciałem zwrócić uwagę na to, że koszty w Warszawie są wysokie, że ceny w sklepach odstają od realiów, a jedzenie na mieście to luksus, którego ja, mając na uwadze swoją rodzinę, chciałbym uniknąć - napisał Kulasek.