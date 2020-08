Aleksander Kwaśniewski: działania PiS wobec LGBT mogą doprowadzić do tragedii

Aleksander Kwaśniewski odniósł się do niskiego wyniku Lewicy w sondażach. Uważa, że to rezultat "katastrofalnych" wyborów prezydenckich. Polityk zastanawia się, czy potencjał lewicowy się nie wyczerpał. Podkreśla, że sprawa LGBT nie jest kwestią, na której zdobywa się setki głosów. Według byłego prezydenta trzeba zaproponować coś więcej, bo "walka o przekroczenie progu może być zabójcza".

LGBT. Aleksander Kwaśniewski: Władza, która sieje nienawiść, jest nieodpowiedzialna i zbrodnicza

Kwaśniewski w TOK FM skomentował również wzrost agresji wobec osób homoseksualnych. Twierdzi, że to niebezpieczne zjawisko, a wydarzenia mogą wymknąć się spod kontroli. Polityk działania PiS w tej kwestii nazywa "zachętą do nienawiści", co "może doprowadzić do prawdziwych tragedii". - Zbigniew Ziobro i inni muszą zdawać sobie z tego sprawę. Władza, która sieje nienawiść, jest nieodpowiedzialna i zbrodnicza - podkreśla.