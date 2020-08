Aleksiej Nawalny. Kreml nie ufa diagnozie niemieckich lekarzy. Nie rozumie "niemieckiego pośpiechu"

Po tym jak lekarze berlińskiej kliniki Charite potwierdzili, że w organizmie Aleksieja Nawalnego znaleziono ślady wskazujące na próbę otrucia, kanclerz Angela Merkel (CDU) i minister spraw zagranicznych Heiko Maas (SPD) wezwali władze rosyjskie do zbadania rzekomego zamachu na Nawalnego. "Ze względu na jego znaczącą rolę w rosyjskiej opozycji zbrodnia musi zostać szczegółowo i transparentnie wyjaśniona. Osoby odpowiedzialne muszą zostać zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności" - stwierdzili niemieccy politycy.

Na niemieckie doniesienia błyskawicznie zareagowała prasa rosyjska. "Jeśli fakt (próby) otrucia Nawalnego i substancja, którą go podtruto, zostaną wyraźnie zidentyfikowane, to wywoła to poważny skandal międzynarodowy" - czytamy w "Wiedomosti". Gazeta w tekście powołuje sę na ocenę moskiewskiego politologa Aleksieja Makarkina. Ten stwierdza, że "efekt polityczny będzie mniejszy, jeśli medycy jedynie potwierdzą, że doszło do próby otrucia, ale nie ustalą użytej trucizny".