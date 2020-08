Białoruś. Spotkanie Mateusza Morawieckiego z opozycją. Lewica ostrzega Aleksandra Łukaszenkę

Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli wszystkich kół i klubów parlamentarnych na spotkanie dotyczące sytuacji na Białorusi. Robert Biedroń przed wejściem do Kancelarii Premiera zdradził, że Lewica idzie na to spotkanie z apelem do Andrzeja Dudy. Chce zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej sprawie. Europoseł Wiosny liczy, że uda mu się uzyskać więcej informacji ws. naszego sąsiada.