Białoruś. Szef rosyjskiej dyplomacji oskarża Zachód o "kierowanie opozycją"

Sierigej Ławrow - w rozmowie z Rossija 1 - wskazał, że białoruski prezydent wyciągnął rękę do protestujących obywateli. Chodzi o propozycję zmiany konstytucji, po której natychmiast rozpisane zostaną nowe wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe. Według Łukaszenki konieczne byłoby także przeprowadzenie referendum w tej sprawie, a on sam jest gotowy do podzielenia się władzą