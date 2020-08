Białoruś. Liderzy partii opozycyjnych pozytywnie odpowiedzą na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego

Białoruś. Będzie ponadpartyjne porozumienie ws. sytuacji za wschodnią granicą?

- My uważamy, że sprawa polityki wschodniej, naszego sąsiada i tego, co się dzieje na Białorusi, rzeczywiście jest taką materią, która powinna być wyjęta poza nawias bieżącego sporu politycznego - powiedział w poniedziałek minister Dworczyk.

Białoruś. Milczenie Platformy

Biedroń jest przewodniczącym delegacji Parlamentu Europejskiego ds. relacji z Białorusią (ostatnio nie został wpuszczony na teren tego kraju), co ma w tym przypadku znaczenie kluczowe. Ale nie będzie sam. W spotkaniu z Morawieckim z ramienia Lewicy ma wziąć udział także Andrzej Szejna, wiceprzewodniczący delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - mówi nam rzeczniczka Lewicy.

Nie wiadomo jeszcze, kto w KPRM będzie reprezentował Konfederację. Rzecznik tej formacji Jakub Kulesza na pytania Wirtualnej Polski w tej sprawie odpowiedział, że decyzje odnośnie do środowego spotkania ws. Białorusi zostaną podjęte we wtorek. - Ale na pewno weźmiemy udział, zawsze odpowiadamy pozytywnie na propozycje spotkań - zapewnia nas Kulesza.

Co ciekawe, zaproszenia od premiera nie otrzyma za to twórca ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. Powód? Były kandydat na prezydenta nie ma swojej reprezentacji w Sejmie. Sam jest za to mocno zaangażowany w kwestie związane z Białorusią. W poniedziałek podczas swojego livechata na Facebooku mówił, że "przyszły minister spraw zagranicznych (Zbigniew Rau - przyp. red.) powinien szybko pokazać, że nie interesuje się tylko bzdurami typu walka z ideologią LGBT, ale ważnymi sprawami”. - To my dziś, razem z Litwą, powinniśmy zajmować ważną pozycję w sprawie Białorusi - mówił Hołownia.