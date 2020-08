Białoruś. Liderzy Rady Koordynacyjnej zatrzymani. Donald Tusk apeluje

W poniedziałek pojawiła się informacja, że OMON zatrzymał dwoje głównych działaczy ruchu demokratycznego na Białorusi Olgę Kowalkową i Siergieja Dylewskiego. To liderzy Rady Koordynacyjnej, której celem jest doprowadzenie do pokojowego przekazania władzy i rozwiązanie kryzysu politycznego w kraju.

Białoruś. Zagranica reaguje na kolejne zatrzymania

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas wezwał Łukaszenkę, by ten spojrzał w oczy rzeczywistości w swoim kraju. - Łukaszenka po tym weekendzie pełnym protestów musi zaakceptować rzeczywistość na ulicach swojego kraju i rzeczywistość w głowach ludzi, żyjących w jego kraju - powiedział Maas podczas wizyty na Ukrainie. Wezwał władze Białorusi do przestrzegania praw demonstrujących i do rezygnacji ze stosowania przemocy.