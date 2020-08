Białoruś. Czołowi działacze opozycji Olga Kowalkowa i Siergiej Dylewski zostali zatrzymani

Po masowych protestach przeciwko Aleksandrowi Łukaszence zatrzymano dwie osoby uznawane za najbardziej prominentnych przeciwników prezydenta. Według doniesień opozycji Olga Kowalkowa i Siergiej Dylewski zostali w Mińsku wsadzeni przez OMON do więźniarki. Władze potwierdzają zatrzymanie, ale nie podają powodów.

Białoruś. "Mózgi" Komitetu Koordynacyjnego

Białoruskie społeczeństwo obiecuje sobie po tym gremium, iż uda mu się doprowadzić do dialogu z władzą, a także przeprowadzić uporządkowane przejęcie władzy. Prezydent Łukaszenka nie uznaje natomiast Komitetu, uważając go za organ nielegalny. Wielokrotnie groził też jego likwidacją i straszył "adekwatnymi krokami".

Agencja informacyjna Belta cytuje słowa Łukaszenki, wedle których wraz z rozpoczęciem roku szkolnego chce on domagać się zwolnienia wszystkich nauczycieli, którzy go nie popierają. Wiele osób, w tym pedagodzy, krewni pracowników służb bezpieczeństwa, pracownicy ministerstwa spraw zagranicznych i dziennikarze mediów państwowych, publicznie odwróciło się od Łukaszenki. Niektóre z tych osób zrobiły to za pośrednictwem nagrań wideo.