Adam Andruszkiewicz i afera z fałszowaniem podpisów. Nowe fakty ws. prokuratorów

Wcześniej badali sprawę sfałszowanych podpisów pod listami poparcia Ruchu Narodowego. Teraz czterech prokuratorów stanie przed sądem dyscyplinarnym. W aferę zamieszany był Adam Andruszkiewicz.

Prokurator Paweł Sawoń, wiceszef białostockiej Prokuratury Regionalnej na razie nie ujawnia, o jakie przewinienia dokładnie chodzi. Podkreślił, że 28 listopada skierowano "do Prokuratora Generalnego wniosek o wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego spoza białostockiego okręgu regionalnego do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego".

Co to oznacza? Zbigniew Ziobro lub jego pierwszy zastępca będzie musiał wyznaczyć rzecznika dyscyplinarnego z innego regionu. To on zajmie się postawieniem białostockich prokuratorów przed sądem dyscyplinarnym.