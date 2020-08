Poseł szczerze o pieniądzach. "Nie ukryłem majątku, a tak mi doradzano"

Maciej Gdula powiedział w niedzielę na antenie TVN24, że "dzisiaj poseł zarabia tyle co kierownik sklepu". Postanowiliśmy to sprawdzić. Jedna z dużych sieci handlowych odpowiedziała nam, że kierownicy w jej sklepach zarabiają około 6500 złotych brutto.

- Darmowe przejazdy pomagają dostać się zarówno do Sejmu, jak i do wyborców. Dzięki temu nikt nie może się tłumaczyć, że nie mógł dotrzeć do regionu, w którym został wybrany lub do jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce gdzie dzieje się coś ważnego - tłumaczył poseł.