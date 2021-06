Porozumienie urośnie w siłę? Prof. Antoni Dudek o politycznej przyszłości Jarosława Gowina

W sobotę odbył się kongres programowy Porozumienia. Podczas konwencji głos zabrał m.in. Zbigniew Girzyński, który w ostatnich dniach odszedł z klubu parlamentarnego PiS. - Nie wykluczam, że poseł Girzyński może się przyłączyć do Porozumienia, ale nie będzie to jakieś radykalne wzmocnienie potencjału tej partii. Nie wiedziałem w dziejach sondaży, w których Porozumienie samodzielnie przekraczałoby 5-procentowy próg wyborczy. (...) Nawet jeśli ta trójka zbuntowanych posłów przyłączy się do Porozumienia, to nie zmienia to faktu, że Jarosław Gowin musi sobie poszukać nowego koalicjanta, jeśli chce trwać w polityce - komentował w programie "Newsroom WP" prof. Antoni Dudek, politolog z UKSW. Jego zdaniem kolejnym koalicjantem wicepremiera Gowina stać się Polskie Stronnictwo Ludowe. Były członek Rady IPN zaznaczył jednak, że jego zdaniem w najbliższym czasie nie będzie przyśpieszonych wyborów. - Żadnych jesiennych przedterminowych wyborów nie będzie. Być może będą wybory wiosną, ale pod warunkiem, że notowania PiS-u wzrosną, że Polski Ład da ten efekt, którego się prezes Kaczyński spodziewał. (...) Jeśli notowania PiS-u będą bliższe 30 proc. w sondażach, to żadnych przedterminowych wyborów nie będzie. PiS ciągle rządzi, więc dlaczego ma ten okres skracać i wystawiać to na próbę? - dopytywał retorycznie prof. Dudek.