Porozumienie Gowina pozyskuje radnego w Warszawie

Decyzja lokalnego polityka ma charakter symboliczny. Radny ogłosi, że w Radzie Warszawy będzie reprezentował program Porozumienia i zamierza wspierać politykę Jarosława Gowina. Będzie to pierwszy przedstawiciel tego ugrupowania w Radzie Warszawy. Na razie jednak oficjalnego przystąpienia do partii nie będzie, bo uniemożliwia to umowa koalicyjna. Partyjny dokument między rządowymi koalicjantami zabrania jakichkolwiek transferów na linii PiS-Porozumienie-Solidarna Polska, a Kędzierski do niedawna był członkiem partii Kaczyńskiego. Otoczenie Gowina nie chce zaostrzać napięć w Zjednoczonej Prawicy, dlatego współpraca rozpocznie się bez oficjalnego transferu.