Porażka Putina jedyną szansą dla Rosji? "Nigdy się nie zmieni"

"Proces prawdy i pojednania"

Zdaniem Kara-Murzy kluczowym elementem tego procesu będzie "proces prawdy i pojednania w rosyjskim społeczeństwie". - Wszystkie kraje, które z powodzeniem przeszły od autorytaryzmu do demokracji, przeszły proces moralnego rozliczenia, publicznego pojednania, rozliczenia zbrodni popełnionych przez reżimy. Otwarto archiwa, odbyły się procesy ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione przeciw innym narodom lub we własnych krajach. Nigdy nie mieliśmy tego w Rosji w latach 90. i moim zdaniem to główny powód wszystkiego, co dzieje się od 1999 roku, kiedy Putin doszedł do władzy - podkreślił Kara-Murza.