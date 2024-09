Ginie coraz więcej ochotników. Duża zmiana na froncie

Liczby i statystyki

Dotychczas udało się zidentyfikować 70 112 nazwisk rosyjskich żołnierzy, którzy ponieśli śmierć podczas konfliktu w Ukrainie. 20 proc. z nich to ochotnicy, 19 proc. byli więźniowie, którzy dołączyli do armii w zamian za ułaskawienie, a 13 proc. stanowili zmobilizowani do służby.