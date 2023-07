Popisy wiceministra. W nocy wygłasza "fraszki" o Tusku

Fraszki wiceministra

"Stopklatka pierwsza. Kłopot z jedną listą wyborczą opozycji totalnej. W tym ambaras, by pięcioro chciało naraz. Stopklatka druga. Ja to grunt, mówi Donald Bławatek. A Polski naród? To dodatek" - to kolejny przykład literackich popisów wiceministra, po którym dostał oklaski. W sejmowym wykazie to oświadczenie dotyczące polskiego życia politycznego z 13 czerwca.