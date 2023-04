Poparcie dla PiS po kryzysie zbożowym. Sondaż wśród mieszkańców wsi

Wsparcie dla rolników to efekt problemów, jakie pojawiły się w związku z niekontrolowanym importem ukraińskich produktów rolno-spożywczych do Polski. W tej chwili w Polsce jest tak dużo taniego ukraińskiego zboża, że polscy rolnicy, którzy go nie sprzedali, nie mają szansy na uzyskanie opłacalnej ceny.