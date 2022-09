Ponury sezon dla grzybiarzy. Jednak nie wszędzie

Wrzesień to czas, kiedy zwykle rozpoczyna się prawdziwy wysyp grzybów w lasach. Ale tak naprawdę wszystko zależy od pogody. W tym roku było mało deszczu, a susza mocno dawała się we znaki. Sprawdzamy, na ile przełożyło się to na ilość grzybów. Czy warto udać się do lasu na grzybobranie? Jeśli tak, to gdzie?