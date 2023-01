Ponownie zdominują kampanię? "Sylwester Marzeń to pokazuje"

Czy sprawy światopoglądowe będą ważne w tegorocznej kampanii wyborczej tak jak w 2019 r.? Michał Wróblewski pytał o to gości programu "Tłit". - Rządzący będą dążyli do tego, by były bardzo istotne. Sylwester Marzeń to pokazuje (chodzi o spięcia w Zjednoczonej Prawicy po występie zespołu Black Eyed Peas w tęczowych opaskach - red.). Przekierowanie uwagi na bardzo ważne sprawy, ale odciągające od nieudolności w zarządzaniu gospodarką, co sprawia, że ludzie zajmują się tym, czym władza chce. Oczywiście osoby transpłciowe będą (elementem kampanii wyborczej - red.) w konsekwencji, bo takie zostały wytoczone tory przez Jarosława Kaczyńskiego. Oprócz kwestii światopoglądowych wrogie, z punktu widzenia PiS, Niemcy będą leitmotivem kampanii wyborczej - oceniła prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. Czy takim motywem może być również KPO? - Jeśli tych pieniędzy nie będzie, to będzie wielka katastrofa. Jeżeli nie będzie katastrofy, to nie znaczy, że nie będzie porażki. To, że te środki będą, to jeszcze nie jest warunek sukcesu - ocenił prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozwiń