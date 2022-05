Poniżająca procedura. CNN opisuje rosyjskie obozy filtracyjne

"Zależy od zmiany"

Rosyjscy żołnierze przejrzeli telefon Marii Wdowyczenko. Zdaniem kobiety, szukali czegoś obciążającego. - Ludzie w kolejce powiedzieli nam, że mogą szukać wszystkiego i mogą zadzwonić do niektórych kontaktów w telefonie - opisywała. - Gram na bandurze (tradycyjny ukraiński intrument). Uznałam, że nie jest to dobry pomysł, by to pokazywać. Usunęłam wszystkiego zdjęcia i skasowałam konta w mediach społecznościowych - dodała.