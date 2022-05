"Szaleni Polacy". Pieskow krytykuje polskie władze za decyzje w sprawie paliw

Jak informuje TASS, sekretarz prasowy Putina przypomniał, że choć Warszawa "dawno temu odmówiła zapłaty", to "w dalszym ciągu pośrednio odbiera rosyjski gaz, po prostu kupując go drożej". Zapytany o to, jak sprawy mogą potoczyć się dalej, stwierdził: "obecna decyzja Polski nie ma już znaczenia".