Pieskow: mieszkańcy obwodu chersońskiego sami zdecydują, czy przystąpią do Federacji Rosyjskiej

Samozwańcze władze Chersonia, terenów Ukrainy okupowanych przez Rosję, zapowiedziały, że zwrócą się do Władimira Putina o przyłączenie do rosyjskiego mocarstwa. Tymczasem zdaniem rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa, to obywatele powinni sami podjąć "demokratyczną" decyzję w tej sprawie.