ONZ bije na alarm: Krok do wojny domowej w byłej republice ZSRR

Fernand de Varennes wezwał Tadżykistan do zakończenia krwawego tłumienia protestów mniejszości zamieszkującej region Pamiru w Górskobadachszańskim Okręgu Autonomicznym (GBAO). Jego zdaniem wykorzystanie sił antyterrorystycznych do stłumienia rozruchów może doprowadzić do jeszcze szerszych i bardziej gwałtownych problemów.