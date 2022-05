Zamach w Iranie. Wysokiej rangi oficer Gwardii Rewolucyjnej nie żyje. Teheran odpowiada

Sanam Vakil, ekspert z najważniejszego brytyjskiego think tanku Chatham House, powiedział, że zabójstwo Khodai'a miało na celu zdenerwowanie Teheranu w obliczu eskalacji napięć z Izraelem w związku z irańskim programem nuklearnym. - Jeśli to Izrael jest odpowiedzialny za ten atak, to przypomina on o rosnącym zasięgu Izraela i jego destabilizujących możliwościach w Iranie - powiedział Vakil agencji Reuters.