Pomysł prawyborów w PiS. Skrajne nastroje w partii

- Gdyby doszło do prawyborów, nasi działacze oczekiwaliby, że i tak to Jarosław Kaczyński wskaże faworyta. W takim głosowaniu mogliby stawiać na Mariusza Błaszczaka jako jednego z najbliższych współpracowników prezesa. Błaszczak w drugiej turze to przepis na porażkę - mówił nam nieoficjalnie jeden z posłów PiS, podkreślając, że "jedyny plus to skupienie uwagi opinii publicznej, choć i tak proces wyłaniania kandydata budzi duże zainteresowanie".