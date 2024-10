"Nie możemy się połapać". W PiS obawiają się nowego pomysłu przed wyborami

Prawybory prezydenckie w PiS to nie jest nowa koncepcja. Pomysł był omawiany jeszcze przed sejmowymi wakacjami, ale powraca m.in. za sprawą doniesień prawicowego portalu niezalezna.pl, który w czwartek wieczorem donosił, że to "prawdopodobnie prawybory wyłonią kandydata PiS". Wielu posłów PiS było tym zaskoczonych. Według ustaleń WP pomysł prawyborów nie budzi powszechnego entuzjazmu i niewielu wierzy, że do nich dojdzie. - Na razie to dyskusja odsłania, że mamy problem ze wskazaniem kandydata - przyznaje nieoficjalnie ważny poseł PiS.