Pomysł Andrzeja Dudy przed wizytą w USA. "Błąd w sztuce prowadzenia negocjacji"

W tekście opublikowanym na łamach "The Washington Post", w przeddzień spotkania z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że podczas rozmów zaproponuje, by zwiększyć uzgodniony na szczycie NATO w Newport w 2014 roku wymóg wydawania co najmniej 2 proc. PKB na obronność do 3 proc. Zdaniem prezydenta, byłaby to właściwa odpowiedź na zagrożenia ze strony Rosji, która przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny.