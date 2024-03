USA reagują na pomysł Dudy. Jednoznaczna odpowiedź

Duda ma plan dla NATO

We wtorek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - w przeddzień spotkania z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu, Duda zapowiedział, że podczas rozmów zaproponuje, by zwiększyć uzgodniony na szczycie NATO w Newport w 2014 r. wymóg wydawania co najmniej 2 proc. PKB na obronność do 3 proc.