Więcej żołnierzy USA w Polsce? Biden odpowiada

Duda i Tusk u Bidena

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem przybył do Stanów Zjednoczonych. We wtorek, w 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO, razem z premierem Donaldem Tuskiem spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. Głównym tematem spotkania ma być bezpieczeństwo i przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego.