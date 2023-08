Pomogła tysiącom kobiet. Zapytała publicznie Kliczkę, co ma robić

Choć dobrze już wtedy mówiłam po polsku, to i tak było to spore wyzwanie tłumaczyć, dlaczego to, co mi się stało, była próbą gwałtu. Zresztą policjanci nie do końca mi uwierzyli, nie zatrzymali oprawcy. My go znaleźliśmy. Zadzwoniłam na policję, że znaleźliśmy mężczyznę, który miał krew na policzku od moich paznokci. Oni powiedzieli, że przecież mnie nie zgwałcił, więc nie mają obowiązku go zatrzymać i jest w ogóle śmieszne, że "Ukrainiec znalazł Ukrainkę". Powiedzieli, że "znalazł bratnią duszą".