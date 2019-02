Pomnik Jankowskiego obalony. "Wróci na swoje miejsce"

Zwrot w sprawie pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Firma, która miała przewieźć obalony monument do magazynu, przekazała go społecznemu komitetowi budowy. Jego przedstawiciele zapewniają, że pomnik wróci na swoje miejsce.

- Dobrze, że miasto postanowiło go nam oddać - powiedział Radiu ZET Grzegorz Pellowski, jeden z inicjatorów budowy pomnika ks. Jankowskiego. Zapewnia że zostanie on przywrócony na miejsce jeszcze dziś. Z drugiej strony już słychać głosy, że może dojść do ponownej próby obalenia pomnika .

To kolejny już zwrot ws. obalonego w czwartek nad ranem monumentu. Firma, której miasto Gdańsk zleciło przewiezienie pomnika do magazynu, oddała go firmie wezwanej przez społeczny komitet budowy. Wcześniej doszło do szarpaniny i zablokowania wywozu monumentu.