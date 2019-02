Pomnik ks. Jankowskiego obalony. Jest reakcja władz Gdańska

Pomnik ks. Henryka Jankowskiego powinien zostać usunięty - tak brzmi stanowisko władz Gdańska. Poinformowano, że pomnik nie zostanie ponownie ustawiony na cokole, po tym jak został przewrócony z nocy ze środy na czwartek.

Władze ratusza poinformowały, że wcześniej apelowano do Komitetu Budowy Pomnika ks. Jankowskiego, by jak najszybciej zdemontować posąg. Na razie monument ma trafić do magazynu, gdzie będzie można go odebrać. Jak podkreślono, "na razie nie nadaje się do tego, żeby go postawić na cokole".