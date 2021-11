Pomagają migrantom na granicy. Zostali za to zaatakowani. "Mieli broń"

Właściciele agroturystyki zlokalizowanej około 6-7 kilometrów od strefy objętej stanem wyjątkowym nie śledzili dalszych losów osób, którym pomogli przy granicy. Jak wskazuje mieszkanka Podlasia, wpływ miał na to m.in. fakt, że nie ubiegali się oni o azyl. - Nie mogliśmy dać im swojego numeru telefonu, to było dla nas zbyt ryzykowne. Wiemy, że służby mogą to wykorzystać, a my będziemy odpowiadać za udział w przemycie ludzi, co jest nieprawdą - mówi nam Podlasianka i dodaje, że ona też ma rodzinę, którą musi chronić.