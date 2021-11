Największy skandal na granicy z Białorusią to tylko makabryczna plotka. Nie było trupów w rzece Świsłocz

Straż Graniczna: Nie znaleźliśmy zwłok w rzece

- W rzece Świsłocz funkcjonariusze SG nie znaleźli żadnych zwłok. W okresie ostatniego kryzysu granicznego miały tam miejsce próby nielegalnego przekroczenia granicy. Grupy od kilku do kilkudziesięciu osób były niejednokrotnie zmuszane przez służby białoruskie do wejścia do rzeki Świsłocz i nielegalnego przekroczenia granicy. Przekroczenia miały miejsce na płytkich odcinkach rzeki. Nie było w związku z tymi zdarzeniami żadnych sytuacji, w których doszłoby do jakiegokolwiek wypadku z udziałem uchodźców - przekazała WP st. chor. szt. SG Ewelina Szczepańska, z biura prezydialnego Komendy Głównej Straży Granicznej.