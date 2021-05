Polskie MSZ reaguje na wydarzenia na Białorusi. Oświadczenie ws. mediów

Największy portal na Białorusi zablokowany. "Duże uderzenie w wolność słowa"

Ministerstwo informacji Białorusi zablokowało we wtorek dostęp do portalu TUT.by. To największe niezależne medium na Białorusi. Przedstawiciele białoruskiego Departamentu Śledztw Finansowych weszli we wtorek do siedziby redakcji. W kolejnych dniach represje dotknęły też dziennikarzy.