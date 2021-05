Największy portal na Białorusi zablokowany. "Duże uderzenie w wolność słowa"

Ministerstwo informacji Białorusi zablokowało we wtorek dostęp do portalu TUT.by. To największe niezależne medium na Białorusi. Przedstawiciele białoruskiego Departamentu Śledztw Finansowych weszli we wtorek do siedziby redakcji. Według informacji portalu Nasza Niwa wciąż nie ma kontaktu z co najmniej trójką niezależnych dziennikarzy.