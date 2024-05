Polskie czołgi nagrane na froncie. Moment przeprawy przez potężne błoto

Polski sprzęt sprawdza się na froncie. Ukraińcy pokazali nagranie, na którym zmierzają do strefy walk przez potężne błoto. Co więcej, na nagraniu możemy zauważyć polskie czołgi PT-91 Twardy. Obie maszyny bez większych problemów przeprawiają się przez wymagający teren. Żaden z czołgów nawet na chwilę nie ugrzązł, a podczas trudnych momentów kierowcy z dużą lekkością wjeżdżali pod górkę czy zmieniali kierunek jazdy. Według polskiego producenta, PT-91 Twardy cechuje się precyzyjnym systemem kierowania ogniem oraz systemem ostrzegania i przeciwdziałania przed namierzaniem wiązką laserową. Ochronę pojazdu i załogi stanowi pancerz reaktywny ERAWA. Pojazd posiada nakładany pancerz reaktywny oraz jest wyposażony w lemiesz do samookopywania się. Dodatkowe wyposażenie stanowią: trał i ładunki wydłużone do ułatwiania przejść w polu minowym, granaty zadymiające oraz zestaw do pokonywania przeszkód wodnych. To właśnie ten ostatni aspekt dowodzi, że polskie maszyny zostały stworzone w latach 90. do wymagających zadań specjalnych i dziś sprawdzają się na błotnistym terenie na froncie w Ukrainie.