Polski Ład ujrzał światło dzienne. Rodzice będą mogli liczyć na nowe świadczenie

- Oprócz 500 plus i 300 plus dodajemy kolejny komponent. To Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To 12 tys. zł na drugie, trzecie i kolejne dzieci. Do wykorzystania elastycznego pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia - zapowiedział w sobotę premier Morawiecki podczas uroczystej konwencji PiS.