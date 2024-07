Polska zapłaciła za dużo? Warszawa chce unieważnienia kar

Część kar była bezprawna?

Polska zarzuciła KE, że przez kilka miesięcy robiła to bezprawnie. Zgodnie z przepisami kara okresowa miała być naliczana od dnia doręczenia Polsce postanowienia TSUE do dnia, w którym państwo albo usunie uchybienia, albo - jeśli tego nie zrobi - do dnia, kiedy wydany zostanie ostateczny wyrok w tej sprawie.