Zniszczony okręt rakietowy Rosji. Ukraiński wywiad wyjawia szczegóły

"Szok i duże zaskoczenie dla wroga"

W 2023 roku "Goga", który jest aktywnym przeciwnikiem reżimu Putina, dołączył do sił oporu z Legionu Wolności Rosji. - Od 2023 roku Rosjanin skutecznie współdziałał (z nami), przekazywał ważne informacje i ostatecznie dokonał tego heroicznego czynu, jakim było unieruchomienie okrętu rakietowego. To ważne, bo takich nowoczesnych okrętów (w Rosji - PAP) jest niewiele. To są okręty z rakietami "Oniks" i "Kalibr". I oczywiście są to te same rakiety, które niestety uderzają w ukraińskie cywilne miasta i infrastrukturę - zauważył przedstawiciel HUR.