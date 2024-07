Atak rosyjskich motocyklistów. Rzeź pod Wuhłedarem

72. Brygada Zmechanizowana Ukrainy opublikowała nagranie przedstawiające zniszczenie rosyjskiej kolumny szturmowej składającej się z ok. 24 motocykli pod Wuhłedarem w Ukrainie. Jak pisze "The New York Times", który powołuje się na ukraińskich wojskowych, rosyjskie siły zbrojne aktywnie wykorzystują w atakach motocykle, SUV-y, quady i buggy. - To dziki element do już gwałtownych, chaotycznych walk - mówi jeden z ukraińskich wojskowych.