Polska wyśle wojsko na Ukrainę? Szef BBN odpowiada

- Patrząc na twarde liczby wojsk zgromadzonych wokół Ukrainy, wielu ekspertów twierdzi, że to liczba niewystarczająca, by doszło do konfliktu pełnoskalowego. (…) Scenariusza, według jakiego następowałyby wypadki, nie sposób przewidzieć w stu procentach przed rozpoczęciem działań. (…) Próba okupacji całego terytorium Ukrainy przez Rosjan jest przez nas i naszych sojuszników rozważana – wskazał.