Co planuje Moskwa? Deklaracja Ławrowa. USA zapowiada szybką i zdecydowaną reakcję

Sekretarz Stanu USA o rozmowach z Ławrowem

Blinken po rozmowach z Ławrowem zapewnił, że USA stoi ramię w ramię z Ukrainą. Dodał, że wspólnie z szefem rosyjskiej dyplomacji uznali, że to ważne, by proces dyplomatyczny trwał. - Rozmowy były szczere i rzeczowe, ale nie były to negocjacje, tylko wymiana zdań - przekazał Blinken na konferencji prasowej.