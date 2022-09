Polska strategia obronna. Jaki jest najważniejszy plan?

Po klęsce postanowiono powtórzyć ćwiczenia, a ustawienia symulacji zostały zresetowane. W nowym rozdaniu gen. Rajmund Andrzejczak rozmieścił jednostki zgodnie z zasadami sztuki wojennej, wyprowadził kontruderzenie z tyłów, odrzucił przeciwnika i przez 11 dni, do czasu, kiedy dotarły znaczne siły NATO, m.in. 4. Dywizja Piechoty. Uczynił to samo, co przed laty gen. broni w st. spoczynku Mirosław Różański - wykorzystując głębię operacyjną i wysoką mobilność jednostek pancernych i zmechanizowanych, zatrzymał wirtualnego przeciwnika.