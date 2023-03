Polska Madeleine McCann w amerykańskim programie telewizyjnym. "To przybliży ją to do sprawiedliwości"

Wendell przekonuje, że została porwana, gdy była małym dzieckiem. Handlarze ludźmi przemycili ją do Polski. Nie ma jednak dowodów, które potwierdzają tę wersję zdarzeń. Teraz 21-latka wystąpiła w amerykańskiej telewizji - informuje radiozet.pl. W programie The Dr. Phil Show towarzyszyła jej Fia Johansson - kobieta podaje się za prywatną detektyw i medium. Według niej, Polkę od 7 roku życia faszerowano środkami odurzającymi. Johansson jest przekonana, że jej klientka była ofiarą pedofila z Niemiec. Kobieta podkreśla, że jej oprawca był uderzająco podobny do mężczyzny z policyjnego portretu pamięciowego.