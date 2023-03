Celowo wjechał autem w ludzi. Przerażające sceny na niemieckim lotnisku

57-letni mężczyzna celowo jechał w kierunku ludzi, "którym udało się go ominąć" - poinformował rzecznik policji Christoph Gilles cytowany przez "Bild". - Mówimy w tej chwili o kilku osobach, u których doszło do niewielkich obrażeń - dodał. Reporter niemieckiego portalu T-online przekazał, że poszkodowane zostały co najmniej cztery osoby. Rannych zostało też dwóch funkcjonariuszy.