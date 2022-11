Polska 2050, czyli struś na betonie i brak standardów [OPINIA]

To prawda – prof. Maksymowicz nie ma postawionych zarzutów. Pytanie brzmi, czy jedynym oczekiwaniem ekipy Hołowni jest to, by osoby decydujące o kształcie Polski były niekarane. Czy naprawdę do uznania, że ktoś nie powinien pełnić zaszczytnych funkcji publicznych, nie wystarczy fakt, że powinien być na sali operacyjnej (tak wynika z dokumentacji), a – jak sam przyznał w sądzie zeznając pod rygorem odpowiedzialności karnej - nie przyszedł na skomplikowany zabieg?