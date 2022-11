Hołownia w końcu zabrał głos. Oskarżenia wobec jego posła

- Zajmujemy się tą sprawą na zarządzie partii. W tym tygodniu i pewnie jeszcze w przyszłym. To nie jest prosta sprawa, bo to nie jest spór prawny, a bioetyczny. Proszę zwrócić uwagę, że Maksymowiczowi nikt nie postawił zarzutów prokuratorskich, przed Naczelną Radą Lekarską, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można byłoby go oskarżyć, gdyby były twarde dowody w ręku - bronił we środę Maksymowicza Hołownia.