Profesor wyszedł, pacjent zmarł, sąd orzekł

Po opublikowaniu przez WP tekstu Maksymowicz zorganizował konferencję prasową, gdzie zapowiedział podjęcie kroków prawnych (żaden pozew przeciwko WP ani autorom tekstów o prof. Maksymowiczu do dziś nie został doręczony). Profesor tłumaczył, że po pierwsze w sprawie pozwany był szpital, a nie on (to prawda), po drugie ma pełne zaufanie do fachowości swojego kolegi-operatora, po trzecie do żadnego błędu nie doszło, po czwarte należy zaczekać na prawomocny wyrok sądu i wreszcie – po piąte – że Mariusz S., pomimo formalnie niedużego doświadczenia, mógł wykonywać skomplikowane zabiegi, jak ten 31 sierpnia 2015 r.