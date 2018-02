Polscy Żydzi: słowa premiera to przekroczenie granicy, za którą jest już tylko obłęd

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP wydał oświadczenie, w którym w dosadnych słowach odniósł się do wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium. "Wzywamy premiera do powstrzymania się od dalszych nieprzemyślanych wypowiedzi" - piszą polscy Żydzi.

"Polscy sprawcy nie byli 'tak samo' jak niemieccy zbrodniarze: Zagłada byłą zbrodnią niemieckiego państwa, w której uczestniczyli niestety także i Polacy, wystarczająco liczni, by nie można było zbyć ich udziału mianem »indywidualnych przypadków«. Nie daje to jednak prawa nikomu, w tym zwłaszcza premierowi polskiego rządu, by wymieniać ich jednym tchem razem ze zbrodniarzami niemieckimi" - czytamy w oświadczeniu.